في هذا التوقيت.. انعقاد لجنة ترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان

تعقد لجنة ترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان إجتماعها التاسع يوم السبت المقبل بالخرطوم. وقال د. معاذ تنقو رئيس مفوضية ترسيم الحدود في تصريح لــ (smc) إن إجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين الخرطوم وجوبا ستعقد اجتماعها يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري ولمدة ثلاثة أيام ، مضيفاً ان الإجتماع سيناقش قضايا الحدود بين الجانبين مشيراً الى ان اجتماعات اللجنة الاخيرة التى إنعقدت باديس ابابا توصلت لمراحل متقدمة في طريق الإتفاق علي توصيف الحدود .وأكد تنقو سعيهم إلي الوصول لإكتمال التوصيف النهائي لخط الحدود حتي يتم رفعه لرئيسي البلدين، وذلك من خلال التفاوض المستمر .

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