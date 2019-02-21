إجتماع مرتقب برئاسة كبر لبحث خطوات تنفيذ مستشفى علاج سرطان الأطفال بالمجان

وعد نائب رئيس الجمهورية الدكتور عثمان محمد يوسف كبر بعقد إجتماع لبحث الخطوات التنفيذية لمستشفي علاج سرطان الأطفال بالمجان واطلع على مسار خطوات تنفيذ العمل بمستشفى سرطان الأطفال ٧٩٧٩ المجانى الذى جاء أمر انشائه بقرار جمهوري .

وقالت حرم النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس جمعية بت البلد الخيرية ليلى محمد على ، عقب الاجتماع الأول لمجلس أمناء المستشفى الذي ترأسه نائب رئيس الجمهورية بالقصر الجمهورى يوم الخميس ان النائب وعد بعقد اجتماع آخر قريبا يضم كل اللجان التنفيذية يتم خلاله بحث الخطوات التنفيذية للمستشفى.

وأشارت ليلى الى أن نائب الرئيس تلقى تنويرا بأهداف جمعية بت البلد الخيرية التى تهتم بالمرأة والطفل ، والمشاريع التى تنفذها فى مجالات التعليم والصحة.

وكان رئيس الجمهورية ،قد أصدر مطلع هذا الاسبوع قراراً جمهورياً بتشكيل مجلس أمناء مستشفى سرطان الأطفال برئاسة نائب رئيس الجمهورية، والأمين العام لرئاسة الجمهورية عضواً ومقرراً، وعضوية وزراء الخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والضمان والتنمية الاجتماعية، و الصحة.