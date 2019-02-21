خرجت جموع المواطنين في ولايات ومدن السودان تلبية لنداء (تجمع المهنيين ، قوى الإجماع الوطني، قوى نداء السودان، التجمع الاتحادي المعارض) في مظاهرات هادرة تطالب برحيل النظام وذلك للشهر الثالث على التوالي ولا زالت المظاهرات مستمرة حتى لحظة كتابة هذا التقرير ففي وسط وسنتر الخرطوم خرجت مسيرات قوامها الالاف في كل من السوق العربي، ميدان جاكسون، وكانت في طريقها للقصر الجمهوري وقد تعاملت قوات الأمن بعنف مفرط واطلقت الغاز المسيل للدموع
وقد انتظمت المظاهرات في العديد من المدن ففي أحياء الخرطوم خرج المتظاهرون في كل من: ام درمان والبوسطة والشهداء والشجرة الحماداب وضاحية بري الدرايسة وانضمت اليها ودنوباوي وبالولايات خرجت كل من مدينة بورتسودان ومدينة ودمدني
كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرات حاشدة بكل من "ودنوباوي ،والبوسطة ،وامبدة، وبورسودان " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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