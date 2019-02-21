شمال كردفان: خطط لاستيعاب مناشط الشباب

وأكد الشيخ من خلال حديثه للمنبر الصحفي للاتحاد المهني للصحفيين بالولاية، أن تلك البرامج ستكون الإسناد المعنوي للمرحلة الثانية للنفير وتشتمل على قوافل ثقافية ورياضية ومهرجانات ومنتديات تركز على المحليات.
وأعلن عن تأهيل عدد من مؤسسات المجلس في إطار تحسين بيئة العمل، مشيرا إلى برنامج جمع التراث الشعبي الذي يجئ بالتعاون مع اليونسيف ومجلسي الآداب والفنون والتراث وتسبق هذا البرنامج دورات تدريبية للمستهدفين بالمحليات.
وأشار الشيخ إلى ماتم في سجل ورعاية المبدعين، متطرقا إلى بداية المرحلة الأولى لتأهيل متحف شيكان. وأكد استمرار التنقيب عن الآثار وجمع المقتنيات الأثرية.وأمن على الاهتمام بالسياحة في كل محليات الولاية وأبان اهتمام المجلس بقطاع الشباب والرياضة بتشييد عدد من الملاعب والإستادات بالمحليات وإنشاء مركز للمعاقين، فضلا عن إدخال الشباب في مشروعات التمويل الأصغر وتمويل صغار المنتجين، إضافة إلى تدريب خمسة آلاف شاب وشابة على الصناعات الصغيرة وألفين على العمل الحر.
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