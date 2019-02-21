سفارتا الكويت في الخرطوم وبولندا تحتفلان بالأعياد الوطنية

احتفلت سفارتا الكويت لدى السودان وبولندا اليوم الخميس بالعيد الوطني ال58 لاستقلال الكويت والذكرى ال28 للتحرير.

وفي الخرطوم اقام سفير الكويت لدى السودان بسام محمد القبندي حفل استقبال بهذه المناسبة حضره عدد من كبار الوزراء والدبلوماسيين ورجال الاعمال وقادة منظمات المجتمع المدني.

ورفع السفير القبندي في كلمة القاها خلال الحفل التهاني والتبريكات الى مقام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي داعيا المولى عز وجل ان يديم على الكويت نعمة الامن والتقدم والازدهار وان يرحم الشهداء الذين بذلوا ارواحهم في سبيل الوطن.

من جهة اخرى قال القبندي ان "الكويت مثلت منطلقا للتنمية في ارجاء العالم كافة وذلك من خلال اقامتها للعديد من المشروعات التنموية التي تحظى بتقدير المجتمع الدولي والتي توجت بقرار الامم المتحدة منح سمو امير البلاد لقب (قائد للعمل الانساني) وتسمية الكويت (مركزا للعمل الانساني).

واضاف "ان الكويت ومن خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن للعامين (2018-2019) ظلت تقود حراكا مستمرا للدفاع عن القضايا العربية والاسلامية فضلا عن جهودها لدعم كل ما من شأنه الاسهام في تعزيز السلم والامن الدوليين".

كما اشاد السفير القبندي بالعلاقات السودانية - الكويتية بالقول "انها تشهد تطورا مستمرا في ظل الرعاية الكريمة والاهتمام اللذين تحظي بهما من قبل سمو امير البلاد والرئيس السوداني عمر البشير" مؤكدا التزام الكويت من خلال موقعها بمجلس الامن بالاستمرار في مساندة قضايا السودان ودعم كل ما من شأنه تعزيز امنه واستقراره وتحقيق السلام له.

واضاف "نجدد التأكيد على المضي قدما بتنفيذ كامل تعهدات بلادنا في (المؤتمر الدولي للمانحين والمستثمرين لشرق السودان) الذي استضافته الكويت في سياق مواقفها تجاه السودان وحرصها على تنميته ووحدته واستقراره خاصة".

كما اكد ان الكويت "ستظل تمد يديها بالخير لاهل السودان من خلال العمل الانساني والخيري الذي يشكل واجهة مضيئة في العلاقات بين البلدين دون أن يكون هناك مغنم او مرام او هدف من هذا العمل والدعم سوى رؤية السودان الشقيق يعيش بأمن ورخاء".

من جانبه هنأ وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني خضر محمد الكويت اميرا وحكومة وشعبا بمناسبة الاعياد الوطنية معربا عن امله بأن تشهد علاقات البلدين المزيد من الارتقاء والتطور في ظل الرعاية والاهتمام اللذين تحظى بهما من قيادتيهما.

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كما اعرب المسؤول السوداني عن تقدير بلاده للمساهمة الكويتية المستمرة لدعمها وتأسيسها للعديد من المشاريع الاستراتيجية والاستثمارات الناجحة في مجالات الاتصالات والنفط والصناعة والعقارات.

وفي بولندا اقام سفير الكويت لدى جمهورية بولندا خالد الفضلي حفل استقبال بمناسبة الاعياد الوطنية للكويت شارك فيه العديد من المسؤولين والبرلمانيين والشخصيات البولندية.

وقالت السفارة في بيان لها ان السفير الفضلي القى كلمة بهذه المناسبة أثنى خلالها على العلاقات المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية بولندا على الاصعدة كافة. وسلط الضوء على ابرز المحطات في مسيرة العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون الممتدة والمتنوعة بينهما.

من جانبه ألقى نائب رئيس مجلس الشيوخ البولندي بوغدان بوروسوفيتش كلمة اعرب فيها عن سعادته لتطور العلاقات بين الكويت وبولندا مستذكرا في هذا المجال مشاركة بولندا في حرب تحرير الكويت وكيف تعافى الاقتصاد الكويتي بعد الازمة.

كما اعرب بوروسوفيتش عن سعادته لمساهمة بلاده في تعليم الطلبة الضباط الكويتيين في الأكاديمية البحرية في مدينة (غدينيا) شمال بولندا على بحر البلطيق.

وحضر الاحتفال العديد من الشخصيات البارزة وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الشيوخ البولندي بوروسوفيتش ونائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ماتشي لانغ والمتحدث الرسمي باسم الرئيس البولندي بواجي سبخالسكي وكذلك سفير المملكة المغربية وعميد السلك الدبلوماسي العربي في وارسو يونس التيجاني الى جانب عدد كبير من ممثلي الحكومة البولندية واعضاء في البرلمان بمجلسيه الشيوخ والنواب.

كما حضر الحفل ممثلون عن الشركات البولندية وأعضاء في السلك الدبلوماسي وممثلون عن العديد من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بالاضافة الى ثلة من الطلبة الضباط الكويتيين الدارسين في الأكاديمية البحرية

