جنوب دارفور تؤكد الوفرة الدوائية في الولاية

وأشاد بدور الصندوق في تقديم الخدمات الدوائية لمختلف البرامج على مستوى المحليات، كما اطلع على الخطة التشغيلية للعام 2019م لأنشطة الصندوق المختلفة .
وأكد دعمه للصندوق لتغطية جميع المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة بعد تحديث الخارطة الصحية .كما أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به رئاسة الصندوق بالمركز من دعم لفروعه بالولايات التي تتمثل في الوفرة الدوائية وتدريب الكوادر، بالإضافة إلى البنية التحتية مما أدى إلى التميز في أدائه بالمركز والولايات.
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