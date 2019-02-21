الولايات المتحدة الامريكية تشارك في معرض "دواجن السودان"

وأكد لدى مخاطبته حفل الافتتاح أهمية القطاع في تحقيق الأمن الغذائي العربي، مشيرا إلى تطور وتقدم صناعة الدواجن بالسودان.
وأوضح الصادق أن الوزارة تضع السياسات والتشريعات والتسهيلات للمنتجين حتى تصل منتجاتهم الأسواق، مشيرا إلى أن هناك ميناء مخصصاً لصادرات الثروة الحيوانية، مؤكداً حل المشاكل والعقبات التي تواجه قطاع الدواجن فيما يخص الأعلاف والصادر لترقية وتنمية القطاع، مبيناً أهمية تغذية السوق العالمي بالدواجن.ومن جانبه أشار الدكتور محمد عباس محمد أحمد رئيس غرفة الدواجن إلى المشاركات بالمعرض وقال إن هذا يدل على الاستقرار والأمن بالسودان وتغلبه على التحديات والمشاكل، مؤكدا أن السودان أصبح يصدر الدواجن للأسواق الخارجية.
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