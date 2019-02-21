بدء عمليات استكشاف الذهب في "عين أحمر"

أعلن وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية صديق المرير بالنيل الأبيض عن اكتمال الترتيبات لانطلاقة عمليات استكشاف الذهب في منطقة عين أحمر بمحلية الجبلين خلال الأيام المقبلة عبر شركات وطنية. وقال المرير عقب مشاركته في ملتقى التعدين الدولي الرابع بالخرطوم إن الولاية قدمت مقترحا لدخول بعض الشركات الأجنبية للاستكشاف عن الذهب. وأكد أن ولاية النيل الأبيض تقع ضمن ولايات الحزام الصخري الأخضر الذي تتوفر فيه كميات كبيرة من الذهب والنحاس. وأشار المرير إلى أن وزارته حددت خارطة للاستثمار في المعادن بالولاية كافة.

وأشار المرير إلى أن وزارته حددت خارطة للاستثمار في المعادن بالولاية كافة.

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