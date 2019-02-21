البشير: واثقون في “الدبلوماسية” للتصدي لقضايا الوطن

وجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، الخميس، بتعزيز علاقات السودان مع دول: “سوريا، الكويت، الأردن، ساحل العاج، جامايكا”، لتحقيق المصالح المشتركة مع تلك الدول. والتقى البشير ببيت الضيافة سفراء السودان الجدد لدى تلك الدول بمناسبة وداعهم لمباشرة مهامهم بمواقعهم الجديدة.

وأعرب رئيس الجمهورية عن ثقته في قدرة الدبلوماسية السودانية على التصدي لقضايا السودان في المحافل الدولية كافة خلال الفترة القادمة.

وعبر السفير كمال إسماعيل سعيد سفير السودان لدى سوريا في تصريح صحفي إنابة عن السفراء، عن شكرهم وتقديرهم للثقة التي أولاها لهم رئيس الجمهورية.

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وأكد، بحسب وكالة السودان للأنباء، أن السفراء لن يدخروا وسعاً في سبيل العمل على تحقيق مصالح السودان العليا وتعزيز علاقاته مع تلك الدول في المجالات كافة.

والسفراء هم: كمال إسماعيل سعيد سفيراً للسودان لدى سوريا، السفير عمر محمد أحمد صديق مندوب السودان الدائم بنيويورك وسفيراً للسودان غير مقيم لدى جامايكا، السفير إدريس إسماعيل فرج الله سفيراً للسودان لدى ساحل العاج، السفير فضل عبدالله فضل سفيراً للسودان لدى الأردن، السفير د. أحمد حسن أحمد سفيراً للسودان لدى دولة الكويت.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)