القبض على شبكة تزييف عملات بالخرطوم

تمكنت دائرة المباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم من القبض على شبكة إجرامية تقوم بتزييف العملات النقدية تقدر قيمتها بأكثر من (21) مليون جنيه والقبض على (7) من المتهمين بينهم إمرأة.

وأكد الفريق شرطة إبراهيم عثمان عبد الرحيم مدير شرطة ولاية الخرطوم لدى وقوفه على الإنجاز، قدرة الشرطة على كشف معظم الجرائم الواقعة ضد النفس والمال والممتلكات وحماية الإقتصاد الوطني ضد جرائم التزييف والتزوير وضبط الخارجين عن القانون.

وذكر (إعلام شرطة ولاية الخرطوم) بحسب ما نقله (المركز السوداني للخدمات الصحفية) أنه إثر معلومات توافرت لفرعية وسط الخرطوم عن تداول عملة نقدية مزيفه بمنطقة السوق العربي وبمراقبة الموقع تم القبض على المتهمة الأولى عند تسليمها لمبالغ نقدية لإحدى الصرافات بغرض تحويلها لإحدى الولايات.

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وبالتحري الدقيق أقرت بأستلامها المبلغ من المتهم الأول بمنطقة بحري، وبالأرشاد تم القبض على المتهم وبحوزته كميات من العملات المزيفة وبالتحري الدقيق أقر بأستلامه للعملة المزيفة من المتهم الثالث حيث يقوم بأستبدال العملة الحقيقية (5) ألف بأخرى مزيفة بقيمة مالية أعلى (10) ألف من صاحب تحويلات نقدية حيث تم القبض عليه مرشداً على المتهم الرابع بمنطقة الفتيحاب وبموجب كمين محكم تم القبض عليه وبحوزته أكثر من (11) مليون من العملات المزيفة والتحري معه أرشد عن المتهم الرئيسي بمنطقة صالحة غربي أمدرمان والذي تم القبض عليه وبحوزته مبالغ مزيفة حيث أرشد على المتهم السادس بمنطقة الصالحة وبتفتيش المنزل تم العثور على ماكينة تصوير + إسكنر ملونة + لابتوب + أحبار ملونة ومعدات عملية التزييف والقبض على المهندس المختص بأعداد برامج الطباعة والذي كان يمارس عمله بالموقع.

تم فتح بلاغ تحت المادة (117) من القانون الجنائي توطئة لتقديم المتهمين للمحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)