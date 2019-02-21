الهلال ينتقل لـ" كيتوي" الزامبية ويستعد لمواجهة زيسكو بالاحد

أنهى الهلال معسكره القصير المقام في مدينة كيتوي الزامبية وتحول صباح الخميس إلى مدينة ندولا معقل فريق زيسكو، استعداداً لمواجهة الفريقين المرتقبة يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثالثة لمجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الفريق الأزرق انخرط في معسكره القصير بمدينة كيتوي بعد فراغه من مواجهة ناكانا في الجولة الثانية للمجموعات والتي خسرها بهدفين لهدف.

وباشر المدير الفني الجديد للهلال التونسي نبيل الكوكي، مهامه بعد وصوله لزامبيا قبل يومين وحرص على مخاطبة اللاعبين، وطالبهم بضرورة الاجتهاد وبذل أقصى جهد لديهم في المباراة المقبلة.

ويأمل الهلال العودة من ندولا بنتيجة إيجابية تدعم حظوظه في الترشح لربع نهائي الكونفدرالية، قبل العودة إلي ملعبه في مدينة أمدرمان في الجولتين الرابعة والخامسة.

وركز الكوكي على الشق التكتيكي، وعاد إلى طريقة 4-4-2 والتي ميزت الهلال في عهده السابق.

وشهدت الحصة الفنية التي سبقت السفر إلى تألق عدد من اللاعبين لإقناع التونسي لحجز مقاعدهم في تشكيلة الجولة الثالثة.