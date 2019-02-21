اتفاقيات للتعاون المشترك بين جامعة القرآن وجامعات مصرية

وقع مدير جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، دكتور أحمد سعيد سلمان، اتفاقيات وبرتكولات تعاون علمي مع خمس جامعات مصرية "جامعة بنها، جامعة قناة السويس، جامعة بني سويف، جامعة السادات، والدار العالمية للكتب".

وتم توقيع هذه الاتفاقيات ضمن فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية السودانية، والذي نظمته الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بالتعاون مع جامعة عين شمس على مدار يومي 19 و20 من فبراير الجاري، بحضور وتشريف دكتور الصادق الهادي المهدي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني ودكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي المصري، وبمشاركة 37 جامعة سودانية وعدد من الجامعات المصرية.

وقال سلمان مدير الجامعة إن الاتفاقيات شملت التعاون في جميع المجالات من بينها تبادل الأساتذة والباحثين والطلاب وتنظيم المحاضرات والمؤتمرات وورش العمل والتعاون في المشروعات البحثية والإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراة وتبادل المعلومات والمراجع وتعزيز التعاون الأكاديمي في برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر وغيرها.

وقد أصدر الملتقى في ختام فعالياته عددا من التوصيات من ضمنها إنشاء لجنة تتابع مخرجات هذا الملتقى والعمل على التنسيق المستمر لتنفيذ توصياته وإقامة منتدى علمي للجامعات المصرية والسودانية لعرض المشاريع المشتركة، بحيث يكون عاما في إحدى الجامعات المصرية، والعام الآخر في إحدى الجامعات السودانية والتوصية بإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي بين الجامعات المصرية والسودانية، بإشراف وزارتي التعليم العالي في البلدين وإقامة مشروعات تواءمة بين الكليات المصرية السودانية في التخصصات المتناظرة والبينية للوفاء بالاحتياجات الفعلية. وإنشاء شبكة تتيح التعرف على التحديات، وإيجاد حلول ابتكارية في مجال الصحة والدواء والعلوم الهندسية والطاقة والمياه وصناعة الغذاء وتوقيع اتفاقيات ثنائية أو متعددة لتصبح مظلة تتيح التعاون الفعلي والمؤثر في التنمية المستدامة وتطوير المناهج الدراسية.

إلى جانب المشاركة في درجات علمية بين الجامعات المصرية والسودانية و تيسير طرق الاعتماد المتبادل، ومعادلة الشهادات بين مؤسسات التعليم العالي في مصر والسودان وإنشاء رابطة خريجي الجامعات المصرية والسودانية وتنظيم فعاليات وأنشطة رياضية وثقافية على مستوى الجامعات المصرية السودانية لتعزيز روابط الصداقة بين الشباب جنوب الوادي وشماله والسماح لخريجي كليات القطاع الطبي والصحي بالتدريب بالمراكز والمستشفيات مع منحه شهادة أداء التدريب وإنشاء منظومة متكاملة للوافدين من شطري الوادي جنوبه وشماله وربطها بالجامعات الكترونيا في التسجيل والقبول وتقديم الخدمات والأنشطة لهم وتبادل القوافل العلمية والطبية لتدعيم التواصل المجتمعي وريادة الأعمال التكنولوجية في الجامعات المصرية والسودانية بمجال الصيدلة والفضاء وإنشاء قواعد بيانات مشتركة للبحث العلمي في البلدين.