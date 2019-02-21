مظاهرة حاشدة في مدينة ودمدني تطالب بإسقاط النظام

خرجت تظاهرة حاشدة نهار اليوم الخميس 21 فبراير 2019م في مدينة ودمدني ندد فيها المتظاهرين البطش وقتل المتظاهرين وطالبوا باسقاط النظام ،وافاد مراسل سودان نيوز بان احياء عديدة خرجوا اليوم الخميس في تظاهرة حاشدة طالبوا فيها باسقاط النظام.

وندد المتظاهرون القمع وهتفوا (الشعب يريد اسقاط النظام)، و(مرقنا مرقنا ضد الناس السرقوا عرقنا). واضاف المراسل بان الشرطة استخدمت العصي والخراطيش والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين .