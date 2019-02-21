البشير يطالب سفراء بلاده بتحسين الصورة الذهنية للسودان

طالب الرئيس السوداني عمر البشير، من سفراء السودان المرشحين لعدد من الدول، بتحسين الصورة الذهنية للسودان وإعلاء مصالح البلاد العليا.

وأكد البشير خلال لقائه ببيت الضيافة، اليوم الخميس، سفراء السودان المرشحين لكل من سوريا، نيويورك، كوت دوفوار، الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، على أهمية بذل المزيد من الجهود الرامية لتحسين الصورة الذهنية وإبراز الوجه المشرق للسودان، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

ومن جانبه قال السفير كمال إسماعيل، نيابة عن السفراء في تصريحات صحفية إنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتعزيز التعاون وتطوير العلاقات وبناء جسور راسخة مع تلك الدول.

وتابع بأن السفراء المرشحين أكدوا على أنهم سيعملون جادين على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإنفاذ سياسة السودان الخارجية القائمة على مصالح البلاد العليا ومواجهة التحديات التي تواجه البلاد والعمل على مواجهة الحملات التي تدار ضد أمن وسلامة واستقرار الوطن.