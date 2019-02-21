تجدد المظاهرات في قلب الخرطوم وسط إطلاق كثيف للغاز و اعتقال العشرات

تجددت التظاهرات في قلب العاصمة السودانية الخرطوم بكل من موقف جاكسون بالسوق العربي وبري الدرايسه وسوق ام درمان وامبدة والحاج يوسف ، ظهر اليوم الخميس، تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين .

وأطلقت الأجهزة الأمنية الغاز المسيل للدموع بكثافة، لتفريق التظاهرة المناهضة للنظام السوداني، والتي دعا لها تجمع المهنيين السودانيين المعارض، عبر صفحاته بمواقع التواصل، لتقديم مذكرة إلى القصر الجمهوري مطالبة بتنحي الرئيس السوداني “عمر البشير”، بحسب ما افاد مراسل اخبار الخليج 365 365

وتم إعتقال العشرات من المشاركين، في التظاهرة، من قبل الأجهزة الأمنية، بعد حجزهم بشوارع فرعية بالسوق العربي، في قلب الخرطوم وتفتيش العابرين بشارع دار الشرطه / كبري كوبر، صالة سبارك ستي ، مستشفي رويال كير.

وانطلقت تجمعات المتظاهرون من عدة محليات وأحياء بالعاصمة الخرطوم، في عدة نقاط بالسوق العربي، الذي يقع في محيط القصر الرئاسي، وسيروا موكباً، يهتفون بإسقاط النظام، وحرية سلام عدالة، قبل أن يدخلوا في مواجهات مع الاجهزة الامنية بكميات من الغاز المسيل للدموع، الذى غطت أبخرته المكان.

وكانت الأجهزة الأمنية قد كثفت تواجدها وتعزيزاتها في وسط العاصمة، وشوهدت أرتالاً من السيارات العسكرية ومئات الجنود المدججون بالسلاح وقاذفات الغاز، يجوبون الشوارع المحيطة بالقصر.