تواصل الاحتجاجات والاعتقال بالعشرات في الخرطوم

خرجت عدة مواكب حاشدة في قلب العاصمة السودانية؛ بعد فض قوات مكافحة الشغب السودانية؛ مستخدمة الغاز المسيل للدموع بكثافة الموكب الرئيس الذي انطلق بالقرب من استاد الخرطوم. ورصد (السودان 365) المئات من المتظاهرين يتجمعون في عدد من الشوارع الرئيسية بالخرطوم؛ وهم يرددون هتافات تنادي باسقاط حكومة الرئيس عمر البشير. وأبلغت مصادر في المعارضة؛ أن حصيلة المعتقلين من قيادات الاحزاب المعارضة بلغت (17)؛ بينهم رؤساء احزاب الشيوعي والناصري؛ وقيادات بارزة في بقية الاحزاب. ورصد مراسلنا انتقال التظاهرات الحاشدة الى منطقة الخرطوم (3) بالقرب من محيط العاصمة؛ وتظاهرة في ودناوباوي وسط سوق امدرمان. وشنت السلطات الأمنية حملات اعتقالات واسعة وسط المحتجين بالخرطوم؛ واعتقلت اعداد كبيرة من المتظاهرين والمتظاهرات.

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