الأمن السوداني يعتقل العشرات من المتظاهرين في الخرطوم

رصد السودان 365 اعتقال جهاز الامن السوداني؛ اليوم (الخميس) عشرات من المواطنيين وسط العاصمة الخرطوم التي تشهد تظاهرات حاشدة دعا لها تجمع المهنيين السودانيين والقوى المعارضة الموقعة على اعلان الحرية والتغيير.
وجمعت السلطات الامنية المعتقلين في موقف خاص للمواصلات بالقرب من محيط الخرطوم قبل ترحليهم الى مقار الجهاز.
وكانت السلطات الامنية استبقت قيام موكب الرحيل بحملة اعتقالات لكل المتواجدين داخل السوق الكبير بالخرطوم.
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