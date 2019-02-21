المحرق البحريني يصف الكوكي بـ(الهارب) ويلجأ لمقاضاته لدى الفيفا

قرر مجلس إدارة نادي المحرق البحريني اللجوء إلى الجهات المختصة في الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن رفع شكوى بحق المدرب التونسي المستقيل عن تدريبات الفريق نبيل الكوكي الذي قد أعلن استقالته من الإدارة الفنية للمحرق بشكل مفاجئ والتعاقد مع نادي الهلال السوداني بعد أقل من 100 يوم على توليه مهامه مع النادي البحريني، وأصدر المحرق حسب صحيفة الجوهرة بياناً شديد اللهجة وصف فيه المدرب التونسي بـ(الهارب)، مؤكداً رفع ملف القضية للاتحاد الدولي، نظراً لعدم التزامه ببنود العقد المبرم بين الطرفين بحسب ما جاء في البيان، كما أكد النادي اتخاذه كافة الإجراءات القانونية، التي تكفل حفظ الحقوق، ومطالبة المدرب بتحمل كافة الأضرار المادية والمعنوية، التي تسبب بها قراره على مسيرة الفريق هذا الموسم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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