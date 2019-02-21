الكوكي: القتال والاجتهاد طريق الدخول للتشكيلة الأساسية

استبق التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال الحصة التدريبية الأخيرة التي أنجزها الفريق الأزرق عصر أمس بملعب باور ديناموز، بمحاضرة قيمة تحدث فيها عن أهمية المرحلة القادمة، مباراة الفريق المهمة المنتظرة عشية الأحد، أمام زيسكو الزامبي لحساب الجولة الثالثة بدوري مجموعات الكونفدرالية، مشيداً بالروح المعنوية والانضباط العالي وسط المجموعة، وقال الاجتهاد والقتال هما سبيل الدخول للتشكيلة التي ستخوض مباراة الأحد، مشيراً حسب صحيفة الجوهرة، أن كل عناصر الفريق عنده سواسية وليس هنالك أساسي أو احتياطي، مؤكداً أنه يأمل أن يذهب مع الفريق الأزرق بعيداً في منافسة الكونفدرالية، لأن الهلال يضم زاد بشري مميز ولاعبين يملكون إمكانيات عالية والخبرة والتمرس في مثل هذه المناسبات الأفريقية، التي تحتاج تضحية وفدائية، موضحاً أن ثقته كبيرة في المجموعة التي يعرف إمكانياتها جيداً، وهي قادرة على الدفاع عن ألوان الفريق والخروج بنتيجة إيجابية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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