بشائر لـ"الاقتصاد السوداني".. هل تنقذ البلاد؟ (تقرير)

تسببت الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في السودان في نقص الوقود والسيولة النقدية والخبز مما كان سببا في موجة اضطرابات في مختلف أنحاء البلاد على مدى الشهرين الأخيرين.

ولكن في الساعات الأخيرة، بدأت تٌطرح على الساحة السودانية عدد من البشائر بشأن الاقتصاد السوداني قد تساهم في تغيير الوضع بالبلاد.

كشف بنك السودان المركزي، يوم الأربعاء، حقيقة التقارير الاقتصادية التي تحدثت عن انهيار القطاع المصرفي في البلاد.

وأكد البنك المركزي عدم حدوث أي انهيار في القطاع المصرفي في السودان، موضحة أنه لا يزال تحت السيطرة والتحكم بالكامل.

وذكر البنك أن جميع مؤشرات السلامة المصرفية تثبت عدم وجود مشكلة، وقد أكد مدير الرقابه المصرفية بالبنك محمود صلاح، أن الجهاز المصرفي لا يزال يحافظ على الاستقرار.

ولفت الى عدم وجود مشكلة تؤثر على المواقف المالية للجهاز المصرفي وأن معدلات رؤوس الأموال قوية.

وقال صلاح، خلال حديثه فى منتدي تعزيز الاستقرار المالي والتحول لأنظمة الدفع الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن معظم الأزمات المالية تنشأ بإنهيار المؤسسات المالية وفقدان الثقة فيها، وأضاف “وهو مالم يحدث عندنا في السودان”.

وأكد على أن ارتفاع أسعار السلع والتضخم يؤثران على القطاع المصرفي، وأشار الى وجود علاقة قوية بين استقرار السياسات الاقتصادية واستقرار الجهاز المصرفي.

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ومنذ أيام، أعلن وزير النفط والمعادن بالسودان، أزهري عبدالقادر، عن اكتشاف منجم ضخم يتوقع إن ينتج 7 أطنان من الذهب سنوياً.

وطالب عبد القادر، في تصريحات نقلتها صحيفة "السوداني"، بـ "توفير الهمة المطلوبة لزيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة".

وأكد وزير النفط والغاز والمعادن، أن سياسة وزارته تقوم على تعظيم نصيب الدولة من إنتاج المعادن.

وأضاف الوزير أن تعظيم نصيب الدولة من إنتاج المعادن يحتاج لجهد كبير، وأن الإحاطة تحتاج لتقدير علمي وإنشاء مصفاة بمواصفات عالمية، منوهاً إلى أهمية بورصة الذهب لحل مشكلة التهريب وضمان عودة عائدات الصادر.

وأقرّ الوزير بوجود خلل في الاتفاقيات المبرمة مع الشركات، والبالغ عددها 460 شركة، داعياً إلى مراجعة الرسوم والعوائد المتفق عليها.

و أكد رئيس الوزراء، وزير المالية، معتز موسى، استمرار مساعي السودان لمحاربة الفساد، ومكافحة غسيل الأموال وتطبيق الحكم الراشد، وقال إن التحول للدفع الإلكتروني سوف يعالج أزمة السيولة، ووصف الأزمة بالعابرة، وكشف عن وجود (90%) من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي.

وأكد ، وجود مساعي حثيثة لحكومة السودان لتنفيذ سياسات إصلاح اقتصادية جادة وعميقة تنعكس نتائجها على زيادة الثقة في الاقتصاد السوداني، وتؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف نحن في الدول العربية نمر بحالة عدم اليقين بسبب الأزمات المالية والمشاكل الأمنية التي أثرت على النمو الاقتصادي، وأضاف أن الأزمات تتطلب تعديلات هيكلية لضمان حُسن استغلال الموارد.