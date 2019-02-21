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الأمن السوداني يعتقل قيادات المعارضة خلال احتجاجات بالخرطوم

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أكد شهود عيان اعتقال عدد من قيادات الأحزاب السياسية السودانية المعارضة اليوم (الخميس) من قلب الخرطوم  خلال مشاركتهم في موكب الرحيل.

واكدت مصادر في المعارضة اعتقال كل من دكتورة مريم المهدي؛ نائب رئيس حزب الأمة القومي؛ محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي؛ سارة نقدالله الامين العام لحزب الأمة؛ محمد فاروق السكرتير السياسي للتحالف الوطني؛ واخرون من قيادات القوى المعارضة.

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