المريخ السوداني يصل تونس يوم السبت المقبل

يصل وفد المريخ السوداني الى سوسة يوم السبت المقبل تحضيرا لمباراته في ذهاب الدور نصف النهائي لكاس زايد للاندية الابطال في كرة القدم مع النجم الساحلي المقررة ليوم الاربعاء 27 فيفري الجاري في سوسة.ونقلت وسائل اعلام سودانية عن مصدر من هيئة النادي ان الفريق اجل وصوله الى تونس بسبب صعوبات في توفير حجوزات في الطائرة .

ووصل الى تونس عضو من مجلس ادارة المريخ بمعية المدرب التونسي للفريق ايمن الزلفاني ومساعده رمزي العرفاوي لترتيب اقامة المريخ في سوسة.

وكان المريخ فاز اول امس ضمن البطولة السودانية على نادي الموردة 4 - صفر . وجاءت الاهداف عن طريق كل من سيف تيري (2) ومحمد داوود والتش

