اعتقال قيادات بارزة وسط اتساع رقعة الاحتجاجات

اعتقلت سلطات الأمن السودانية، مريم الصادق المهدي، نائبة رئيس حزب الأمة القومي وعدد من قيادات الأحزاب جوار مسجد فاروق ، بحسب الصفحة الرسمية لحركة تحير السودان على موقع التواصل الاجتماعي نهار اليوم الخميس 21 فبراير 2019م.

وفي منشور للصحفي السوداني لؤي عبدالرحمن، أن افراد أمن سوداني قاموا باعتقال مريم الصادق وعدد من قيادات الأحزاب جوار مسجد فاروق

ويشهد السودان موجة احتجاجات مناهضة للحكومة بدأت يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول للاحتجاج على ارتفاع الأسعار، ثم تصاعدت مطالبها لتشمل تنحي الرئيس عمر حسن البشير الموجود في سدة الحكم منذ نحو 30 عاما.