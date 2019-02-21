الدرديري: القاهرة لا تتحفظ على البشير في القمة العربية الأوروبية

وذكر وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد حسب صحيفة الإنتباهة أمس الأول، أن القاهرة لا تتحفظ على البشير في القمة العربية الأوروبية، وأوضح في ذات الأثناء تلقي البشير دعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بصفة أنه يستضيف القمة، وأضاف قائلاً: (إذا كان الرئيس سيشارك أو سيبعث مسؤولاً آخر نيابة عنه، يعتمد بشكل رئيسي على جدول أعمال الرئيس والتزاماته).
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