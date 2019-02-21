آرسنال - إنجلترا x

19:55 باتي بوريسوف - روسيا البيضاء نابولي - إيطاليا x

19:55 زيوريخ - سويسرا Advertisements انتر ميلان - إيطاليا x

22:00 رابيد فيينا - النمسا تشيلسي - إنجلترا x

22:00 مالمو - السويد

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل... الشرطة تفرق مئات المحتجين في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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