البشير: واثقون في "الدبلوماسية" للتصدي لقضايا الوطن

وعبر السفير كمال إسماعيل سعيد سفير السودان لدى سوريا في تصريح صحفي إنابة عن السفراء، عن شكرهم وتقديرهم للثقة التي أولاها لهم رئيس الجمهورية.
وأكد، بحسب وكالة السودان للأنباء، أن السفراء لن يدخروا وسعاً في سبيل العمل على تحقيق مصالح السودان العليا وتعزيز علاقاته مع تلك الدول في المجالات كافة.
والسفراء هم: كمال إسماعيل سعيد سفيراً للسودان لدى سوريا، السفير عمر محمد أحمد صديق مندوب السودان الدائم بنيويورك وسفيراً للسودان غير مقيم لدى جامايكا، السفير إدريس إسماعيل فرج الله سفيراً للسودان لدى ساحل العاج، السفير فضل عبدالله فضل سفيراً للسودان لدى الأردن، السفير د. أحمد حسن أحمد سفيراً للسودان لدى دولة الكويت.
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