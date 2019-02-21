وقفة احتجاجية لموظفي شركة "زين" في الخرطوم

نفذ مئات الموظفين بشركة زين للاتصالات اليوم (الخميس) وقفة احتجاجية امام المقر الرئيسي للشركة بالعاصمة الخرطوم. ورفع المحتجين لافتات تضامنية ومؤيدة للحراك الثوري في البلاد؛ وتلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين والقوى الموقعة على اعلان الحرية والتغيير لموكب الرحيل الذي ينطلق بعد قليل بوسط الخرطوم.

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