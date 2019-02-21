احتجاجات تتوجه إلى القصر الجمهوري بالخرطوم للمطالبة بتنحي البشير

توجه مئات المحتجين على تردي الأوضاع المعيشية في السودان إلى القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، اليوم الخميس 21 فبراير 2019م ، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.
وقال مراسل سودان نيوز إن اشتباكات عنيفة وقعت بين الشرطة والمتظاهرين في السوق العربي، بوسط العاصمة الخرطوم استخدمت فيها قوات الأمن قنابل الغاز والرصاص المطاطي لمنع المحتجين من الدخول إلى الشوارع المؤدية للقصر الجمهوري.
فيما أفاد مراسلنا في العاصمة السودانية الخرطوم، إن قوات الأمن السودانية قامت منذ الساعات الأولى صباح اليوم بإغلاق جميع المحال التجارية بالقوة في السوق العربي وسط العاصمة، وتم نشر عناصر الأمن الشعبي وعناصر من أجهزة سيادية للتصدي للتظاهرات المعلن عنها فيما قامت القوات باعتقالات استباقية واستجوابات وتفتيش لكل المتواجدين بمحيط السوق خاصة الشباب والتجمعات قرب اماكن التحرك .
وافاد مصدر من الخرطوم في اتصال مع " سودان نيوز 365" اليوم الخميس، أن "الجزء الأكبر من تلك القوات تنتمي للمؤتمر الوطني الحاكم ويرتدون الزي المدني وبعضهم في زي عسكري لاختراق التظاهرات وبث الرعب والخوف بينهم، وهم من يقومون أيضا بعمليات تخريبية وعمليات مخالفة للقانون والدستور" على حد قوله.
ونشرت الحكومة السودانية اليوم الخميس، عشرات الجنود في وسط الخرطوم، للحيلولة دون قيام موكب دعا له تجمُّع المهنيين السودانيين، للمطالبة برحيل النظام.
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