برلماني: بالطريقة دي شعب الخرطوم سينقرض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أطلق نائب بتشريعي الخرطوم مخاوف من انقراض شعب الخرطوم بسبب مخالفات في أسواق الخضار والمخابز والجزارات. وقال النائب بالمجلس آدم عبد الله إن تلك الجهات تخالف الاشتراطات الصحية، ودعا في ذات الوقت إلى إنشاء محكمة خاصة بالصحة.

وفي ذات السياق أشار نواب بالتشريعي إلى وجود ارتفاع جنوني في أسعار الأوية وانعدام كثير من الأصناف في الصيدليات، وقطعوا بتوقف خدمة العلاج المجاني للأطفال دون سن الخامسة في بعض المناطق، وشددوا على ضرورة الاهتمام بمراكز الطب النفسي وإدمان المخدرات، وقالوا: (أصبحنا نرى في كل يوم بالخرطوم مجنوناً ماشي عريان).

وفي غضون ذلك أقر وزير الصحة مأمون حميدة حسب صحيفة الإنتباهة، بعدم رغبة الأطباء في العمل بالمستشفيات الحكومية، وقال إن (7) آلاف طبيب يتخرجون كل عام غير راغبين في العمل في القطاع الحكومي، لأن القطاع الخاص يستوعب أعداداً كبيرة منهم.