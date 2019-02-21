غازي يقر بوجود أزمة ثقة بين جميع مكونات المجتمع السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أقر رئيس حركة الإصلاح الآن، غازي صلاح الدين، بوجود أزمة ثقة بين جميع مكونات المجتمع السوداني، ورهن توازن المجتمع بتوفرها وقال هناك فرصة تاريخية لصياغة مشروع وطني جديد، داعياً لضرورة توحد المبادرات التي طرحت لحل الأزمة، ووصف غازي في ندوة نظمتها الجمعية السودانية للعلوم السياسية أمس وفقاً لصحيفة آخر لحظة، معالجات الحكومة للأزمة بالمكمدات الباردة مؤكداً تزايد الاحتجاجات يوماً بعد يوم.

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