د. مريم الصادق تعارض أي تقارب مع تجمع المهنيين عقب الإساءات للحزب وقيادته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت مصادر خاصة عن بروز خلاف كبير بين تجمع المهنيين وتحالف الحرية والتغيير بسبب رفض التجمع قبول أي حزب بينهم خاصة حزب الأمة، في وقت رحب فيه التجمع بحزبي المؤتمر السوداني والإصلاح الآن، وبحسب ذات المصادر فإن الخلاف وصل إلى طرد حزب الأمة من المشاركة في موكب اليوم، بالرغم من وجود عناصر من الحزب داخل تجمع المهنيين، وبحسب صحيفة آخر لحظة كشف المصدر عن معارضة نائب رئيس حزب الأمة د. مريم الصادق ، أي تقارب مع تجمع المهنيين عقب الإساءات التي وجهت للحزب وقيادته من قبل التجمع.

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