تحطم مروحية عسكرية ومقتل طاقمها في الجزائر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت وسائل إعلام جزائرية، الخميس، تحطم مروحية عسكرية ومقتل طاقمها، في منطقة الرشايقة بولاية تيارت شمالي البلاد.

ونقلت جريدة البلاد المحلية أن “الطائرة سقطت داخل محمية نباتية غير آهلة بالسكان، في منطقة تدعى الرشة”.

وانتقلت فورا وحدة من الدفاع المدني إلى مكان الحادث لإطفاء الحريق الذي شب في بقايا المروحية وانتشال الضحايا​​​، حسب الجريدة.

ولم تعلن السلطات الجزائرية تفاصيل الحادثة وملابستها حتى الساعة (07:30 تغ). الاناضول

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