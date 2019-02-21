القبض على عصابة من ابناء أسر شهيرة متخصصون في سرقة الاطارات بالخرطوم…

شهاب محمد - الخرطوم - سيارة الخليج 365: تمكنت شرطة سوبا من القبض على شبكة إجرامية مكونة من اثنين من المتهمين أبناء أسر معروفة بأحياء شرقي الخرطوم، وحسب المعلومات فإن المتهمين تخصصا في سرقة إطارات السيارات ورفعها على الأحجار، وحسبما نقلت مصادر فإن المتهمين نفذا أكثر من جريمتين بذات الأسلوب، حيث يقومان برفع المركبة على الصخر وسرقة الإطارات الأربع والإسبير في حال تمكنا من ذلك. وارتكب المتهمان جريمتين بأحياء المعمورة والمجاهدين، ووفق المعلومات الواردة حسب صحيفة الإنتباهة فإن المتهمين يدرسان بكليات علمية مرموقة، إلا أنهما امتهنا السرقة لتوفير أموال طائلة من وراء بيع إطارات السيارات، وأقر المتهمان بارتكابهما للجرائم ولا زالت الشرطة تحقق معهما للوصول للجناة.

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