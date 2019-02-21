قوات الدعم السريع تكشف تفاصيل وادوار منتحل صفة حميدتي..

شهاب محمد - الخرطوم - قائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان حميدتي

الخليج 365:

كشف الشاكي الملازم بقوات الدعم السريع أبكر محمد لدى مناقشته من قبل ممثل دفاع المتهمين الأربع في قضية انتحال صفة قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، عن الأدوار التي لعبها المتهمون (حسب إفادات الشهود والوقائع)، وقال إن المتهم الأول ليس له علاقة ببقية المتهمين، بينما كان المتهم الثاني يلعب دور مدير مكتب القائد (المزيف)، فيما يمثل المتهم الثالث مسؤول الاستخبارات وهو برتبة نقيب، مشيراً إلى أن الرابع جسد دور القائد دقلو وهو نزيل بسجن كوبر.

وكانت قوات الدعم السريع قد أوقفت المتهمين بعد أن تحصلت على معلومات باحتيالهم على مواطن باسم قائدهم وأوهموه بأنهم ضباط بالدعم السريع واستولوا منه على أموال مقابل ترخيص سيارة إفراج مؤقت بيد أن حادثاً مرورياً تعرضت له السيارة فضح أمرهم.

وأضاف الشاكي رداً على أسئلة الدفاع حول وظيفته بقوات الدعم السريع بأنه يعمل بمكتب تنفيذي قائد ثاني الدعم السريع بجانب أنه مفوض من القائد للإشراف على كل البلاغات التي تليهم.

وقال الشاكي أمام القاضي حامد صالح إن العلاقة التي تربط بين المتهم الرابع والمتهمين الثاني والثالث هي مجموعة اتصالات هاتفية، موضحاً أنه ألقى القبض على المتهمين الأول والثاني بيد أنه لم يفعل ذلك مع الثالث لكنه أقر له شفاهةً بأنه ادعى تبعيته للدعم السريع برتبة نقيب. وكشف الشاكي عن أن كما نيابة أمن الدولة كانت قد خاطبت إدراة شرطية ينتمي إليها شاهد الاتهام الثاني وهو ملازم أول شرطة، لإثبات انتمائه للشرطة وأكدت إدارته ذلك.

وحدد الاتهام الذي يمثله وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم محمود والملازم أول حقوقي نزار عمر ممثل الإدارة القانونية للدعم السريع، أكثر من خمسة شهود اتهام بينهم ضابط شرطة برتبة عميد وملازم أول شرطة ومهندس.