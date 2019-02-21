“ميناء” في العاصفة.. بقلم لينا يعقوب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعتيم مُخل تمارسه الحكومة حول اتفاقية الشركة الفلبينية، لتشغيل الميناء الجنوبي في بورتسودان.

من يسمع ما يُقال الآن، يعتقد للحظة، أنها اتفاقية فاسدة أو كارثية، كما سماها بعض العاملين في الميناء، ويظن أن من اتخذ قرارها مجرد مسؤول ما، لم يستشر أحداً في الدولة، رغم أنها اتفاقية درست منذ وقت طويل، وأجازاها مجلس الوزراء والبرلمان ورئاسة الجمهورية!

ما عكسه المسؤولون إعلامياً حتى الآن، إعجابهم برقم العقد المتمثل بنصف مليار يورو أو بالأدق (530) مليون، لا أكثر ولا أقل، مما دعا عمال الميناء في بورتسودان – والذين يصل عددهم للآلاف – للغضب، وطرد مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد ووزير النقل حاتم السر من الميناء وترديد هتافات مناوئة على مسامعهما، في تطور متسارع للأزمة.

بدءاً، لماذا اختيار شركة فلبينية؟ لا إجابة قاطعة، لكن لا أستبعد أن أحد الأسباب، ممارسة سياسة الحياد التي تعلنها الحكومة، بالابتعاد عن سياسة المحاور والاستقطاب، واتخاذ الموقف “الرمادي”.

فلا يبدو واضحاً أن لأي من الدول الثلاث أسهم أو إدارة بالباطن مع هذه الشركة رغم ما يردده البعض، وإلى أن تحسم الحكومة “موقفها المجهجه” قررت أن يُدار الميناء بطريقة “فنية” أكثر من كونها “سياسية”.

وكالعادة رأت الحكومة، أنها الأحق بالاستفادة من المبالغ والأرباح، التي تُدر على الميناء، فالعوائد لا تدخل في الخزانة أو الميزانية العامة، وللحكومة قاعدة ثابتة، أنها لا بد أن تكون موجودة في أي “فتات ربح”.

وبعيداً عن ذلك، ما هو موجود في الإنترنت حول الشركة الفلبينية للخدمات الدولية لمحطات الحاويات (ICTSI)، أنها تشغل أكثر من 20 ميناءً حول العالم، ولها سمعة جيدة جداً.

أما طبيعة مهامها بحسب العقد الموقع، عمل “فني”، وليس إدارياً، ومن أكبر ميزات العمل، تشغيل الموانئ المتوفقة في بورتسودان والتي يصل عددها لأربعة أو خمسة.

فلأكثر من مرة، كتبنا وقرأنا أخباراً تتحدث عن بطء واضح في عمليات التفريغ والشحن لبواخر البنزين والجازولين وغيرها لأن “المربط مليان” بسفن وبواخر أخرى، وهو ما قد يساعد بصورة واضحة في زيادة عدد العمالة وأعمال الميناء بصورة عامة.

ما يحدث الآن عكس ما هو موجود في المخيلة، فمن يسمع المؤتمر الصحفي للجنة المناهضة لعمل الشركة التي أعلنت أنها لن تجلس مع الحكومة، ما لم تلغِ الحكومة العقد، يعتقد أنه مخطئ تماماً في إحسان الظن بهذه الاتفاقية، فلا يعقل أن يرفض آلاف العمال دخول هذه الشركة ما لم يكن هناك مهدد حقيقي.

ماذا ينتظر المسؤولون ليكشفوا عن التفاصيل الكاملة، أم يا ترى هو واجب الصحافة والإعلام كما العادة؟!