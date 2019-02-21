إليكم عقوبة الجاسوس المصري…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قضت محكمة مختصة في شئون مكافحة الارهاب بالخرطوم شمال حكما يقضي بحبس وافد مصري تمت ادانته بالتجسس علي مناطق عسكرية .. وامرت المحكمة بحبسه عامين بعد ادانته بالتجسس وقضت بحبسه عام لمخالفتة المادة (14) من قانون جرائم المعلوماتية .. وسجنه ستة اشهر بعد ادانته بتعاطى المخدرات وتغريمه خمسة الف جنيه لادانته بالتعامل النقدى الاجنبي فيما قضت المحكمة على ثلاثة طلاب بالغرامة (25) الف لتصويرهم مناطق العسكرية .. وامرت المحكمة مصادرة العملات لصالح حكومة السودان وحسب قضية الاتهام أن معلومات وردت إلى السلطات الأمنية بوجود أفراد يقومون بالتجسس على البلاد بينهم مصري الجنسية، وبعد الرصد والمتابعة تم ضبطهم وبحوزتهم أجهزة إلكترونية ومعلومات سرية وصور خاصة وأخرى لفتيات فاضحة وضبط باستديو المتهم المصرى الذى يعمل فيه على جهاز لابتوب عليه صورة لمشروع خلوي لطالب بالكلية الحربية عبارة عن تدريبات عسكرية لتكتيك حربي يتعلق بالمعارك والجيش. وأن المشروع الخلوي غير متاح للعامة ولا يجوز الاطلاع عليه لأنها معلومات سرية والحصول عليها يضر بأمن البلاد ويعتبر تجسساً.، ووجهت لهم النيابة تهماً تحت المواد (21/53/17/) من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك في التجسس، ومن قانون جرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى المادة (20أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية التعاطي. والجدير.

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