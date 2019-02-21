اعملوا (شيرنق) يا معارضة الهلال ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• كردنه وجه رسالة مهمة لمعارضة الهلال.

• قال اذا المعارضة عايزه تحكم الهلال.

• تجيب المليارات وبعد داك هو بمشي.

• الموضوع ما خطير.

• طيب يا كردنه.

• لو ناس المعارضة ديل عملوا (شيرنق).

• واستطاعوا يتحصلوا على المبلغ العايزو إنت.

• انت بتمشي طوالي ؟؟.

• بي كدا الكرة في ملعب المعارضة.

• وكلام الدكتور مسجل في قناة الهلال.

• طريقة ينكر كلامو مافي.

• غايتو انا شايف كردنه في ورطة كبيرة.

• حتي الجماهير البتعارض سياسة كردنه.

• من حقها كمان تعمل (شيرنق).

• طيب أقول ليكم حاجة.

• لو المعارضة والجماهير اتفقوا مع بعض.

• كدا الدكتور في ورطة بالجد. (صمت اخير) ..

• (انا برااا الموضوع وما قلتا حاجة).شؤ

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