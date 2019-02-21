واصل لاعبو المريخ السوداني في إرسال إشاراتهم الداعمة للثورة السودانية والتي بدأوها عقب انتصارهم التاريخي على مولودية الجزائر بثلاثية نظيفة والذي كفل لهم التأهل لنصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال السبت الماضي. وبحسب المتابعات فقد بدأ اللاعبان خالد النعسان وسيف تيري التلويح بإشارات الثورة عقب مباراة المولودية مباشرة, وذلك بإشارة الثوار برفع الأصبعين مع تغطية الأنف بالفانلة الحمراء. Advertisements وبحسب موقع النيلين فقد واصل لاعب المريخ وأسد خط دفاعه حمزة داؤود ما بدأوه الثنائي النعسان وتيري, حيث قام بالاحتفال بذات الإشارة عقب نهاية مباراة فريقه أمام الموردة في الدوري السوداني أمس الأول. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. لاعبو المريخ يواصلون إرسال إشاراتهم الداعمة للثورة..وهذه المرة من أسد الدفاع الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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