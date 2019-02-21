بالفيديو.. شاهد الأغنية السودانية التي يُنصح بالاستماع إليها قبل النوم ووقت الملل

تسابق رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان في الأيام الماضية على نشر أجمل الأغنيات السودانية وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المتابعات فقد أجمع مشاهدي الأغنيات التي نشرت على أن أغنية “سوداني بريدو” هي الأجمل من بين كل الأغنيات سواء كانت عاطفية أو وطنية.

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كما نصح رواد مواقع الواصل الاجتماعي وبحسب موقع النيلين، معجبي الفن السوداني والأغنية الوطنية بالاستماع لهذه الأغنية التي قدمت بصوت كورال جامعة الأحفاد قبل النوم ووقت الفراغ والملل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)