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جماهير الهلال تسخر من عودة الكوكي

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Mona Radwan 0 تبليغ

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سخرت جماهير الهلالي على مواقع التواصل الاجتماعي من عودة الكوكي مدرباً للهلال للمرة الثالثة خلال اقل من عامين.

 

ووصف عدد كبير من المتداخلين على المواقع القرار بالفاشل والمتخبط باعتبار أن المدرب فشل في أن يقدم أي شئ للفريق خلال الفترتين اللتين تولى فيهما تدريب الفريق وتمت إقالته بعد تحقيقه لنتائج سيئة،وبالتالي فإن عودته في هذا التوقيت تعتبر امتداد لمشوار فشله السابق بحسب صحيفة الزعيم، وتوقع عدد كبير أن يكون مصير المدرب الإقالة بعد فترة ليست بالطولة.

 

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ورمت أعداد من الجماهير الهلالية باللوم على رئيس النادي واعتبرته فاشلا إلى درجة كبيرة في ما يختص بملف التدريب والدليل الأعداد الهائلة من المدربين الذين تعاقبوا على الفريق في الفترة القصيرة التي قضاها رئيساً للنادي.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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