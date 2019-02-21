ثلاث مباريات ساخنة في الممتاز اليوم

تُقام عصر ومساء اليوم ثلاث مباريات ساخنة ضمن الجولة 13 لفرق المجموعة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز. باستاد كوستي يحل ود هاشم سنار ضيفاً على الرابطة كوستي، يدخل و هاشم اللقاء برصيد 14 نقطة ويطمح لتحقيق الفوز وتدعيم حظوظه في التأهل لدوري النخبة. اما الرابطة فيخوض المباراة لاداء الواجب بعد أن هبط مبكراً لدوري الهبوط برصيد سبع نقاط. وباستاد كادوقلي يستضيف هلال الجبال مريخ الفاشر، للهلال 12 نقطة فيما للمريخ 16 نقطة ويطمح كل فريق لتحقيق الفوز وتدعيم الحظوظ في التأهل للنخبة. وباستاد شندي ليلاً يلتقي الأهلي صاحب المركز الثاني والمتأهل برصيد 22 نقطة مع الشرطة القضارف صاحب المركز الخامس برصيد 14 نقطة ويطمح الفريق في تحقيق الفوز على الأهلي وتعزيز حظوظه في التأهل لدوري النخبة.

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