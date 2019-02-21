وقفة إحتجاجية لموظفي شركة زين للإتصالات في السودان

نفذ موظفو شركة زين للاتصالات وقفة احتجاجية صباح اليوم الخميس 21 فبراير 2019م بالعاصمة السودانية الخرطوم تضامنا مع الحراك الشعبي الذي يدخل شهره الثالث تأييدا للتظاهرات المطالبة برحيل الرئيس السوداني عمر البشير وحكومته". ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها العشرات بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير

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