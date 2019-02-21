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المريخ يستأنف تدريباته مساء اليوم والزلفاني يتابع مباراة النجم ورينجرز

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يستأنف المريخ تدريباته مساء اليوم بعد راحة منحها الجهاز الفني للاعبين عقب الفراغ من مباراة الموردة أمس الأول.

وسيتدرب الفريق مساء اليوم قبل أن ينخرط اللاعبون في معسكرهم تأهباً للسفر الى تونس فجر بعد غدٍ السبت حيث تتوجه بعثة الفريق مباشرةً الى سوسة لمواجهة النجم الساحلي في السابع والعشرين من الشهر الجاري في ذهاب نصف نهائي كأس زايد.

وكان يامن الزلفاني المدير الفني للمريخ غادر الى تونس مساء أمس برفقة بكري المدينة مهاجم الفريق.

وسيحرص الزلفاني على متابعة لقاء النجم الساحلي ورينجرز النيجيري في الجولة الثالثة لمجموعات الكونفدرالية والمقامة الاحد المقبل بسوسة للوقوف على كل صغيرة وكبيرة في منافسه.

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