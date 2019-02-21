أهلي مدني يستضيف مريخ نيالا في الدرجة الوسيطة

تُقام عصر اليوم مباراة واحدة ضمن الجولة الخامسة بالدورة الثانية للدرجة الوسيطة يشهدها إستاد مدني وتجمع الأهلي ومريخ نيالا.

يدخل الأهلي المباراة برصيد 17 نقطة ويخوض المباراة لأداء الواجب بعد أن حسم تأهله مبكراً.

أما مريخ نيالا فيخوض المباراة برصيد تسع نقاط ويطمح لتحقيق الفوز وتعزيز حظوظه في التأهل للمرحلة المقبلة من المسابقة.

وأكد عثمان علي رئيس بعثة الفريق لمدني أن فريقه أكمل تحضيراته البدنية والفنية لمباراة اليوم التي يخوضها من أجل الانتصار وتعزيز حظوظه في التأهل للمرحلة المقبلة من المسابقة.

وذكر عثمان علي أن فريقه يفقد جهود ستة لاعبين في مباراة اليوم لكنه أبدى ثقته في بقية اللاعبين وفي قدرتهم على قيادة الفريق للفوز والعودة بالنقاط كاملة إلى نيالا.