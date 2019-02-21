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حي العرب بورتسودان يواجه الشبيبة عطبرة في كأس السودان

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يشهد إستاد عطبرة عصر اليوم لقاء الشبيبة عطبرة مع حي العرب بورتسودان ضمن المرحلة الثالثة لمسابقة كأس السودان القومية.

وكان حي العرب تأهل لهذه المرحلة بعد فوزه على توتيل كسلا في المرحلة الثانية فيما تغلب الشبيبة على الرابطة الدامر والهدف شندي في المرحلتين الأولى والثانية.

وأكمل حي العرب بورتسودان تحضيراته لمباراة اليوم التي يخوضها من أجل الفوز والتأهل للمرحلة الرابعة وفي نفس الوقت الاستفادة من المباراة باعتبارها تأتي ضمن تحضيراته لمباراتيه المتبقيتين في مرحلة المجموعتين أمام الهلال والشرطة القضارف.

وذكر ياسر محجوب مساعد مدرب السوكرتا أن فريقه يخوض مباراة اليوم من أجل التأهل وفي نفس الوقت الاستفادة منها بالشكل الأمثل قبل مواجهة الشرطة القضارف في الدوري الممتاز.

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