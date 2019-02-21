مليونية الرحيل.. ما رد فعل المسئولين عليها؟ (تقرير)

طرح تجمع المهنيين السودانيين "تجمع نقابي غير رسمي" أحد خيارين أمام النظام في الخرطوم، الاستجابة لمطالب الشارع السوداني بالتنحي الفوري عن السلطة, أو مواجهة التظاهرات بالعنف وتحمل تبعات ذلك من ضغط وتضييق دولي، وشدد التجمع على الاستمرار في التظاهرات بسياسية النفس الطويل.

ويشهد السودان منذ شهرين حركة احتجاجية شبه يومية إثر قرار الحكومة رفع سعر الخبز. وسرعان ما تحولت هذه الحركة لتظاهرات تطالب بإسقاط الرئيس عمر البشير.

وأعلن تجمع المهنيين وقوى متحالفة معه عن موكب مليوني اليوم الخميس أطلق عليه "الرحيل" يتجه صوب القصر الرئاسي في قلب العاصمة السودانية الخرطوم, يتقدمه قيادات التجمع، بجانب قيادات القوى السياسية المتحالفة معه, بينها حزب الأمة المعارض بقيادة الصادق المهدي، والحزب الشيوعي بزعامة مختار الخطيب.

وينتظر أن يدفع الموكب بمذكرة "التنحي " للقصر الرئاسي, والتي حملت جملة مطالبات بينها التنحي الفوري لنظام الرئيس البشير، وتسليم السلطة لمن أسماهم بممثلي الشعب من قوى المجتمع السودانية والمهنية والمدنية والمنادية بالحرية والتغيير, لتعمل الأخيرة على تشكيل حكومة قومية مدنية انتقالية تُدير البلاد بدستور إنتقالي مؤقت متوافق عليه لمدة أربعة أعوام.

وحددت المذكرة التي تلقت "د ب أ " نسخة منها, مهام الحكومة الجديدة في حل وتفكيك أجهزة النظام التشريعية والتنفيذية, فضلا عن تنفيذ برنامج إقتصادي إسعافي وإيقاف الخصخصة ومراجعة ماتم منها بجانب قيام مؤتمر اقتصادي ودستوري، وشددت على مساءلة الجناة والإلتزام بالقرارات الدولية في إشارة لقرارات الجنائية الدولية.

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و قال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صلاح عبد الله قوش، إن أية مبادرة سياسية تُطرح في الساحة لحل مشاكل الوضع الحالي، وتخرج عن الشرعية القائمة الآن لا مكان لها.

قال قوش بتصريح مقتضب في البرلمان: "هنالك مبادرات كثيرة في الساحة لكن يجب أن يعلم الجميع أن أي مبادرة تخرج عن الشرعية القائمة لا مكان لها"، معتبراً أن المبادرات يجب أن تُبنى على الشرعية الموجودة وفقاً للدستور والقانون، وأي خروج عن الشرعية لا مكان له.

وأشار قوش إلى أنه قدم تنويراً لقيادة البرلمان عن الاحتجاجات، وتحليل لما تم وما هو متوقع في الفترة المقبلة، فضلاً عن الظروف التي تحيط بالبلاد من خلال الاحتجاجات.

فيما حذر مسؤول أميركي بارز من أن "العنف المفرط" الذي تستخدمه قوات الأمن السودانية لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة يمكن أن يهدد المحادثات لشطب السودان من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.

وصرح مدير شؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي سيريل سارتور الذي يزور الخرطوم لوكالة فرانس برس بالقول "من غير المقبول مطلقاً أن تستخدم قوات الأمن القوة المفرطة لقمع المتظاهرين، اضافة الى التوقيفات من دون اتهامات وكذلك اللجوء الى العنف والتعذيب".