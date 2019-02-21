الهلال ينهي معسكر كيتوي ويتحول لمعقل زيسكو

أنهى الهلال معسكره القصير بمدينة كيتوي الزامبية وسيتحول الفريق صباح اليوم الى مدينة معقل فريق زيسكو استعداداً لمواجهته الاحد المقبل ضمن الجولة الثالثة لمجموعات الكونفدرالية. وكان الهلال انخرط في معسكره القصير بمدينة كيتوي بعد فراغه من مواجهة ناكانا في الجولة الثانية للمجموعات والتي خسرها بهدفين لهدف على صعيد آخر باشر التونسي نبيل الكوكي المدرب الجديد للفريق مهامه بعد وصوله لزامبيا وحرص على مخاطبة اللاعبين وطالبهم بضرورة الاجتهاد وبذل أقصى جهد لديهم في المباراة المقبلة امام زيسكو حتى يستطيع الفريق العودة بنتيجة ايجابية لامدرمان تدعم حظوظه في الترشح لربع نهائي الكونفدرالية.

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