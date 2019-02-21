إعلان رئيس القضاء العسكري للشهادة أمام محكمة الفساد

أمرت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القضي رافع محمد عبد النور أمس، بإعادة إعلان رئيس القضاء العسكري للمثول أمامها في قضية دفاع موظف رفيع سابق بوزارة سيادية بالدولة متهم بالتصرف في سيارة حكومية دون اتباع أدارته واتخاذ الإجراءات المتبعة، فيما أصدرت المحكمة أمراً بالقبض على شاهد دفاع آخر.

وتشير وقائع الدعوى إلى أن المتهم كان ضابطا وموظفا سابقا بإحدى الإدارات التابعة للوزارة واتهم ببيع سيارة (لانكروزر) تابعة لإدارته للمتهم الثاني دون علم الإدارة وبمستندات وتفويض مزور من الأمين العام بموجبه استولى على المبلغ بحسب صحيفة آخر لحظة وعند مراجعة سيارات الوزارة تكشف عن فقدان عدد من السيارات وتوصلت التحقيقات لتوقيف متهمين ودون في مواجهتهم بلاغات منفصلة بنيابة الأموال العامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)