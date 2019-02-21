(فلاش) يكشف تفاصيل مأساوية لضحايا الاتجار بالبشر

كشفت مادة فلمية على قرص (فلاش) أمام المحكمة تفاصيل مثيرة حوت على استطلاع ما يفوق الـ(100) ضحية اتجار بالبشر ينباية أمن الدولة أكدوا تحريرهم بواسطة الدعم السريع أثناء تهريبهم للسفر بصورة غير شرعية لليبيا بمقابل مالي.

ومثل أمام قاضي محكمة الإرهاب (1) برئاسة القاضي خالد رمضان، آخر شهود الاتهام وذلك في قضية اتهام (3) سودانيين بينهم أجنبي “عربي الجنسية” بتكوين منظمات إجرامية للاتجار بالبشر وتهريب (18) ضحية بينهم عربي أوقفتهم قوات العم السريع.

وقدم شاهد الاتهام مهندس من الإدارة الفنية بقوات الدعم السريع حسب صحيفة الإنتباهة، مادة الفلاش تحتوي على مجموعات من ضحايا شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجاء في المستند استطلاع لمجموعة من الضحايا بواسطة وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود، وأفاد فيه الضحايا أغلبهم من الشباب تم إنقاذهم بواسطة قوات الدعم السريع من الصحراء الشمالية أثناء محاولتهم السفر إلى ليبيا بطريقة غير شرعية عبر شبكات الاتجار بالبشر بمقابل مالي تراوح ما بين (500-600) جنيه.

في ذات الوقت، رفضت المحكمة اعتراض ممثلي دفاع المتهمين باستبعاد المادة الفلمية لعدم ذكرها بيومية التحري، وأرجأت في ذات الاتجاه قبول المستند لاحقاً بعد وزن البينة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)