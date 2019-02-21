مأمون حميدة: منتقدو السياسات الصحية (عبطاء)

وصف وزير الصحة بالخرطوم منتقدين للسياسات الصحية بالولاية بـ(العبطاء)، ورأي أن نقدهم المصوب نحوها انتقاد (زول عبيط). ووجه وزير الصحة بالولاية مأمون حميدة انتقادات لاذعة لمنتقدي السياسات الصحية في (الواتساب)، وقال في جلسة تشريعي الخرطوم أمس، إن هؤلاء المنتقدين الذين يتحدثون عن السياسات الصحية وإضراب الأطباء بطريقة (تقريعية) عبر (الواتساب) وهم خارج البلاد لا يعرفون ما يدور داخلها، وأضاف حسب صحيفة الإنتباهة قائلاً: (هؤلاء نقدهم نقد زول عبيط)، وأوضح أن 90% من الأشياء التي يرونها غير مؤسسة ولا وجود لها في الواقع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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